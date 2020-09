PM – Calciomercato Milan: Milenkovic lontano. Avanzano due difensori

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Manca ormai poco tempo alla fine del mercato, con il Milan che cerca un difensore centrale per rafforzare il reparto, considerando i problemi fisici di Romagnoli, Musacchio e Leo Duarte.

Milenkovic rappresenta il profilo ideale, ma, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, continua a essere un colpo difficile da realizzare. Ad oggi, infatti, non c’è una vera trattativa con la Fiorentina, che comunque non ha intenzione di cedere il serbo, a meno ovviamente di offerte molto importanti.

Calciomercato Milan: avanzano due difensori

A questo punto avanzano i nomi di Wesley Fofana del Saint Etienne e Matija Nastasic dello Scalke 04. Il francese piace molto a Paolo Maldini e Frederic Massara, e rappresenta probabilmente l’obiettivo principale per la difesa. La trattativa resta comunque difficile, considerando la richiesta del club francese (si parla di circa 20 milioni), ma le cose potrebbero cambiare con la cessione di Lucas Paqueta al Lione.

Attenzione come detto anche a Nastasic. Il serbo è una delle possibilità da valutare entro la fine del mercato, ma non è stata e non è una priorità della dirigenza rossonera. Lo Schalke 04 è disponibile ad accettare un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan concretizzerà eventualmente l’acquisto solo in mancanza di alternative concrete. Non è escluso inoltre un nome a sorpresa, ma molto dipenderà come detto anche delle cessioni. Staremo a vedere, ma di sicuro ci aspetta una settimana di mercato molto intensa.

