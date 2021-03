Milan, buone notizie dall’infermeria. Pioli può sorridere | News

Milan, le notizie dall’infermeria

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sugli infortunati in casa Milan. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, Pioli recupera pezza importanti per la volata finale per un posto in Champions League.

Ismael Bennacer ieri si è allenato con la squadra e dunque dovrebbe essere a disposizione per la partita contro il Manchester United e per la partita contro la Fiorentina. Anche Davide Calabria dovrebbe farcela dopo aver saltato la sfida contro il Napoli per un problema al pube. Bisogna aspettare invece per Mario Mandzukic, che potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra dopo la sosta. Intanto il Milan pensa al calciomercato: c’è un ritorno di fiamma per un difensore.