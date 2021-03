Milan, ecco Ibrahimovic. Lo svedese vuole esserci contro lo United | News

Milan, Ibrahimovic sta per tornare

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha ricevuto la pre convocazione da parte della Nazionale svedese. Un successo per il club rossonero e per Pioli, anche se in molti sottolineano come Ibra dovrebbe restare a Milanello ad allenarsi, visto i tanti infortuni dell’ultimo periodo. In ogni caso il suo ritorno in nazionale a 40 anni è un favola da raccontare, e al Milan sono contenti se Zlatan è contento.

C’è però un altro ritorno in auge, ancora più importante. Giovedì c’è la gara di ritorno di Europa League contro il Manchester United, e Ibrahimovic vuole esserci. Panchina o titolare? Si deciderà nella rifinitura prevista nella giornata di domani. Difficile che lo svedese sia al top della condizione, ma la sua sola presenza spaventa i Red Devils.

A tal proposito sottolineiamo le parole di Rashford (recuperato anche lui per la gara di giovedì): “C’è chi crede che sia il suo fisico a renderlo un campione, ma più che altro è la sua intelligenza”. Insomma, la sfida di Europa League con Ibrahimovic e Rashford sarà ancora più bella. Intanto il Milan pensa al calciomercato: c’è un ritorno di fiamma per un difensore.