Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per un difensore. Il punto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: obiettivo difensore

Mancano ormai pochi mesi all’apertura del calciomercato estivo. L’obiettivo del Milan è quello di costruire una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione, sperando che ci possa essere il ritorno in Champions League. La squadra di Stefano Pioli ha in questo momento sei punti di vantaggio dal quinto posto (il Napoli però ha una partita in meno).

Tornando al mercato, uno degli obiettivi di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di Nikola Milenkovic. Il difensore, accostato al club rossonero già la scorsa estate, non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2022. Rocco Commisso ha provato in tutti in modo a far firmare il prolungamento al serbo, ma con ogni probabilità sarà costretto a cederlo in estate per evitare di perderlo a zero.

Secondo transfermarkt Milenkovic ha una valutazione attuale di 28 milioni di euro, ma è chiaro che la Fiorentina sa bene di non poter tirare troppo la corda. In ogni caso sull’ex Partizan non c’è solo il Milan, ma anche l’Inter, il Tottenham e il Manchester United.

I rossoneri sono molto interessati, ma bisognerà chiarire anche il futuro dei difensori presenti attualmente in rosa. Il Milan, infatti, deve sborsare 28 milioni di euro per riscattare Fikayo Tomori, con il Chelsea che non ha nessuna intenzione di fare sconti. In più c’è il discorso relativo al rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto scade il 30 giugno 2022. Sempre a proposito di calciomercato: il sogno Haaland è possibile per il Milan? Ecco il punto.