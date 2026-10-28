Milan-Bologna, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'

Pomeriggio molto duro e complicato per il Milan a San Siro. Durante la sfida contro il Bologna di Palladino, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con un nuovo infortunio: Fikayo Tomori, attorno al 41esimo minuto di gioco, è stato costretto a fermarsi a causa di un fastidio nella parte posteriore della coscia.

Milan, problemi per Tomori

Secondo quanto riferito da Di Marzio, il difensore inglese ha provato inizialmente a stringere i denti, restando in campo fino all'intervallo. Al suo rientro dagli spogliatoi, però, Tomori non è tornato sul campo di San Siro, costringendo Amorim ad intervenire con una sostituzione.

Al suo posto è entrato Luka Modric, centrocampista croato, chiamato a dare il proprio contributo alla squadra. Le condizioni dell'inglese saranno monitorate attentamente nelle prossime ore. Gli esami strumentali renderanno la situazione più chiara, riuscendo a stabilire anche gli eventuali tempi di recupero.

Il Milan, perciò, perde una nuova pedina a soli 3 giorni dal derby contro l'Inter. I rossoneri, ora come ora, possono solo monitorare la situazione, con lo staff medico che farà poi il punto della situazione in vista delle prossime gare.