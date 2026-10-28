Pubblico delle grandi occasioni al Meazza per il turno infrasettimanale di Serie A contro i rossoblù: i numeri del botteghino e la prossima sfida europea
Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora emergenza per Amorim | Video
Splendida cornice di pubblico questa sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro per Milan-Bologna, match valido per la 9^ giornata della Serie A 2026-2027. In occasione del primo turno infrasettimanale del campionato, il popolo rossonero ha risposto con l'ennesimo sold out d'amore: la società di Via Aldo Rossi ha infatti comunicato il dato ufficiale di 72.825 spettatori presenti sulle tribune per spingere la squadra di Rúben Amorim contro la formazione guidata da Raffaele Palladino.
San Siro sempre pieno: il dato ufficiale dei tifosi per Milan-BolognaCome ogni volta in cui scende in campo il Diavolo, i sostenitori rossoneri dimostrano che la fedeltà ai colori non conosce calendario o barriere d'orario. Che si tratti di un big match nel fine settimana o di una sfida in mezzo alla settimana alle 18:30, l'impianto milanese si conferma un fortino ribollente di passione. I 72.825 spettatori di questa sera certificano lo stadio gremito in ogni ordine di posto per sostenere Mike Maignan e compagni in questo delicato snodo della stagione.
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Prossimo appuntamento a San Siro: c'è l'Europa League contro il FerencvárosIl ruggito del Meazza non si esaurirà certo con la sfida ai felsinei. Il calendario offrirà presto ai tifosi del Milan una nuova occasione per riempire gli spalti dello stadio meneghino. Dopo la gara di questa sera, la squadra di Amorim tornerà a giocare in casa giovedì 5 novembre alle ore 18:45: a San Siro arriveranno gli ungheresi del Ferencváros, nel match valido per la 4^ giornata della League Phase di questa edizione dell'Europa League. Un appuntamento internazionale dove il sostegno del pubblico sarà, ancora una volta, l'uomo in più sul terreno di gioco.
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