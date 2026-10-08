Tegola per l'Inter: risentimento muscolare per Curtis Jones. L'inglese rischia di saltare anche la stracittadina contro il Milan
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L'Inter perde Curtis Jones per infortunio all'inizio di un ciclo di nove partite ravvicinate in meno di un mese. Gli esami strumentali sostenuti dall'ex centrocampista del Liverpool presso la Clinica Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Lo stop stimato per il calciatore inglese è compreso tra i 20 e i 30 giorni, un'assenza che mette in forte dubbio la sua presenza nel derby contro il Milan del 31 ottobre.
La nota del clubQuesto il comunicato ufficiale diramato dall’Inter sull’infortunio di Jones:
“Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.
Inter, Jones salta il derby contro il Milan?L’Inter sarà costretta ad affrontare un importante tour de force senza l’aiuto di Jones. Ecco il calendario dei nerazzurri nel mese di ottobre:
- 10 ottobre: Inter-Parma
- 13 ottobre: Inter-Club Brugge
- 17 ottobre: Bologna-Inter
- 21 ottobre: Shakhtar Donetsk-Inter
- 25 ottobre: Inter-Fiorentina
- 28 ottobre: Venezia-Inter
- 31 ottobre: Milan-Inter
Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la partita del possibile rientro potrebbe essere Inter-Como dell’8 novembre, a esattamente un mese dall’infortunio.
Le opzioni di Chivu a centrocampoPer sostituire Jones nella mediana nerazzurra accanto ai titolari Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, Chivu può contare su diverse soluzioni. I candidati principali sono Petar Sucic, impiegato finora per 212 minuti complessivi e reduce dalle presenze con la nazionale croata, e Piotr Zielinski. Alle loro spalle restano a disposizione Henrikh Mkhitaryan, utilizzato per 69 minuti in stagione, e il giovane Aleksandar Stankovic, impiegato per 15 minuti complessivi tra le sfide contro Monza e Udinese.
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