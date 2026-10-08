L'Inter perde Curtis Jones per infortunio all'inizio di un ciclo di nove partite ravvicinate in meno di un mese. Gli esami strumentali sostenuti dall'ex centrocampista del Liverpool presso la Clinica Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Lo stop stimato per il calciatore inglese è compreso tra i 20 e i 30 giorni, un'assenza che mette in forte dubbio la sua presenza nel derby contro il Milan del 31 ottobre.

La nota del club

“Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Inter, Jones salta il derby contro il Milan?

10 ottobre: Inter-Parma

13 ottobre: Inter-Club Brugge

17 ottobre: Bologna-Inter

21 ottobre: Shakhtar Donetsk-Inter

25 ottobre: Inter-Fiorentina

28 ottobre: Venezia-Inter

31 ottobre: Milan-Inter

L’Inter sarà costretta ad affrontare un importante tour de force senza l’aiuto di Jones.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la partita del possibile rientro potrebbe essere Inter-Como dell’8 novembre, a esattamente un mese dall’infortunio.

Le opzioni di Chivu a centrocampo

Per sostituirenella mediana nerazzurra accanto ai titolari Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, Chivu può contare su diverse soluzioni. I candidati principali sonoimpiegato finora per 212 minuti complessivi e reduce dalle presenze con la nazionale croata, e. Alle loro spalle restano a disposizioneutilizzato per 69 minuti in stagione, e il giovaneimpiegato per 15 minuti complessivi tra le sfide contro Monza e Udinese.