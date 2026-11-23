I tifosi del Milan hanno vissuto un bel pomeriggio ieri a 'San Siro' dopo la vittoria netta e schiacciante, 5-1, del Diavolo di Rúben Amorim contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. I rossoneri hanno segnato per la quarta volta di fila due gol nella prima mezz'ora di gioco e, se si accorcia il dato ai primi 15', si scopre come nessuna squadra abbia realizzato più reti rispetto ai rossoneri nei Top 5 campionati in Europa in corso (7 gol, esattamente come Barcellona e Chelsea).

I numeri da record di Amorim: dietro solo a Rocco e Czeizler

, quando è arrivato sulla panchina del, aveva promesso un Diavolo d'attacco e, effettivamente, dopo qualche partita di assestamento, così è adesso. Secondo i dati elaborati da 'Opta' , soltanto il Milan di(con 29 reti) e quello allenato dall'ungherese(31) avevano trovato più gol — nelle prime 12 giornate dell'allenatore in Serie A — rispetto alla formazione guidata dal tecnico portoghese (). L'ex Sporting Lisbona e Manchester United, però, ha voluto spostare i riflettori sul suo gruppo anziché tenerli tutti su di sé.

"Non mi piace parlare di Amorim-ball, è merito della squadra non del 'manager' — ha dichiarato Amorim nel post-partita di Milan-Frosinone a 'San Siro' —. Avevamo studiato un piano e l’abbiamo seguito. Siamo stati intelligenti e coraggiosi, dobbiamo migliorare nell’uno contro uno in fase difensiva". L'allenatore lusitano si conferma dunque un perfezionista anche in una giornata in cui il suo Diavolo vince, convince, diverte e segna tanto, dimostrandosi propositivo e cinico negli ultimi 25 metri.

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Perché Cisse e non Camarda: la scelta tecnica di Amorim

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Eppure, nonostante il pokerissimo ai ciociari e il quarto posto riconquistato in classifica, il tecnico non si dice ancora totalmente soddisfatto: "Non siamo come le big: la Juventus magari fatica nei risultati, ma vedete il volume che produce. Per noi è l’opposto: sono davvero preoccupato che, se non miglioriamo, non potremo mantenere questo numero di punti".Uno dei protagonisti assoluti diè stato, però, chi non ha iscritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori, ma ha fornito due assist per i compagni ispirando anche in avvio l'autogol di, ovvero. Nella sua analisi post-partita, Amorim ha confermato tutto l'amore calcistico che nutre per il francese classe 1995: "Adrien può giocare da 10, da trequartista, da numero 8 e da play anche se non gli piace. Sicuramente è uno dei giocatori migliori che ho mai allenato, uno dei migliori centrocampisti d’Europa".Il tecnico portoghese ha poi spiegato nel dettaglio perché, a inizio ripresa, abbia scelto di inserire— poi andato in gol per il momentaneo 4-1 — anzichéal momento di sostituire l'infortunato: "Alpha può fare molto bene da centravanti: ho scelto lui e non Camarda perché Cisse ha più caratteristiche da uno contro uno".Chiosa finale con uno sguardo al prossimo, decisivo impegno europeo di questa settimana. Giovedì pomeriggio, alle, il Diavolo volerà infatti al Pireo, in Grecia, perdi: una gara da vincere a tutti i costi per non dire addio alla competizione. "Dobbiamo vincere la partita: se non lo facciamo, diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva e falliremo in un obiettivo importante", ha avvertito