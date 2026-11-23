Dopo il 5-1 al Frosinone, Rúben Amorim frena gli entusiasmi citando la Juventus, spiega la scelta tra Alphadjo Cisse e Francesco Camarda, esalta Adrien Rabiot e suona la carica per Atene
Milan-Frosinone 5-1, le reazioni dei tifosi sui social: "Difendono così alti che sono arrivati in Svizzera"
I tifosi del Milan hanno vissuto un bel pomeriggio ieri a 'San Siro' dopo la vittoria netta e schiacciante, 5-1, del Diavolo di Rúben Amorim contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. I rossoneri hanno segnato per la quarta volta di fila due gol nella prima mezz'ora di gioco e, se si accorcia il dato ai primi 15', si scopre come nessuna squadra abbia realizzato più reti rispetto ai rossoneri nei Top 5 campionati in Europa in corso (7 gol, esattamente come Barcellona e Chelsea).
I numeri da record di Amorim: dietro solo a Rocco e CzeizlerRúben Amorim, quando è arrivato sulla panchina del Milan, aveva promesso un Diavolo d'attacco e, effettivamente, dopo qualche partita di assestamento, così è adesso. Secondo i dati elaborati da 'Opta', soltanto il Milan di Nereo Rocco (con 29 reti) e quello allenato dall'ungherese Lajos Czeizler (31) avevano trovato più gol — nelle prime 12 giornate dell'allenatore in Serie A — rispetto alla formazione guidata dal tecnico portoghese (28 gol). L'ex Sporting Lisbona e Manchester United, però, ha voluto spostare i riflettori sul suo gruppo anziché tenerli tutti su di sé.
"Non mi piace parlare di Amorim-ball, è merito della squadra non del 'manager' — ha dichiarato Amorim nel post-partita di Milan-Frosinone a 'San Siro' —. Avevamo studiato un piano e l’abbiamo seguito. Siamo stati intelligenti e coraggiosi, dobbiamo migliorare nell’uno contro uno in fase difensiva". L'allenatore lusitano si conferma dunque un perfezionista anche in una giornata in cui il suo Diavolo vince, convince, diverte e segna tanto, dimostrandosi propositivo e cinico negli ultimi 25 metri.
Il monito sulla Juventus e l'elogio totale a RabiotEppure, nonostante il pokerissimo ai ciociari e il quarto posto riconquistato in classifica, il tecnico non si dice ancora totalmente soddisfatto: "Non siamo come le big: la Juventus magari fatica nei risultati, ma vedete il volume che produce. Per noi è l’opposto: sono davvero preoccupato che, se non miglioriamo, non potremo mantenere questo numero di punti".
Perché Cisse e non Camarda: la scelta tecnica di AmorimIl tecnico portoghese ha poi spiegato nel dettaglio perché, a inizio ripresa, abbia scelto di inserire Alphadjo Cisse — poi andato in gol per il momentaneo 4-1 — anziché Francesco Camarda al momento di sostituire l'infortunato Gonçalo Ramos: "Alpha può fare molto bene da centravanti: ho scelto lui e non Camarda perché Cisse ha più caratteristiche da uno contro uno".
Olympiacos-Milan, l'ultimatum per l'Europa LeagueChiosa finale con uno sguardo al prossimo, decisivo impegno europeo di questa settimana. Giovedì pomeriggio, alle ore 18:45, il Diavolo volerà infatti al Pireo, in Grecia, per Olympiacos-Milan di Europa League: una gara da vincere a tutti i costi per non dire addio alla competizione. "Dobbiamo vincere la partita: se non lo facciamo, diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva e falliremo in un obiettivo importante", ha avvertito Rúben Amorim.
© RIPRODUZIONE RISERVATA