Ieri pomeriggio, a 'San Siro', il Milan di Rúben Amorim ha vinto per 5-1 contro il Frosinone di Massimiliano Alvini nella 12^ giornata della Serie A 2026-2027: una vittoria bella, netta e schiacciante che ha fatto vivere una domenica di grande festa anche al proprietario rossonero, Gerry Cardinale.

Il patron del Diavolo, tornato dagli U.S.A. nel weekend per stare vicino al tecnico Amorim, alla squadra e per presiedere un importante summit strategico di calciomercato in vista della riapertura della campagna trasferimenti tra un mese o poco più, si è divertito vedendo giocare quelli che chiama amorevolmente "i suoi ragazzi".

Cardinale applaude il Milan dopo il 5-1 al Frosinone

Il Milan ha avuto la meglio del Frosinone grazie ad un iniziale autogol di(ironia della sorte, obiettivo del club rossonero per le prossime sessioni di calciomercato), poi alle reti di. Un festival del gol a cui non si è iscritto uno dei pupilli di Cardinale,, il quale, ad ogni modo, si è messo in mostra con due assist ... e mezzo (incluso il passaggio che ha portato all'autorete iniziale).

"Sono stato molto contento e orgoglioso di vederci non solo vincere, ma vincere con quel margine", ha dichiarato Gerry Cardinale — uscendo dallo stadio di 'San Siro' visibilmente soddisfatto in volto — ai microfoni di 'TeleLombardia' e 'SportMediaset'. "Quindi, dobbiamo costruirci sopra. Ma, come dice Amorim, ogni partita è qualcosa su cui costruire e abbiamo molta strada da fare".

Obiettivo Scudetto ed Europa League: il messaggio del patron

Il Milan è attualmente quarto in classifica a, distante appena 2 lunghezze dall'terza (29), 3 dallaseconda (30) e 5 dallacapolista (32). Nonostante il distacco, Cardinale sogna ancora di poter scalare posizioni e puntare al bersaglio grosso senza trascurare il cammino continentale.

"Io personalmente mi aspetto ancora che competiamo per lo Scudetto, ma è lontano. Una partita alla volta. Ora l'attenzione è sull'Europa League. Sì, e come ha detto Ruben dobbiamo fare entrambe le cose. Le competizioni europee sono importanti. Tutto è un banco di prova. Se vuoi vincere uno Scudetto, devi farlo fino in fondo, ed è quello che faremo", ha aggiunto il numero uno di RedBird.

Calciomercato Milan e rinnovo Rabiot: i piani per gennaio

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Proprio per tentare l'assalto alla vittoria dellogià in questa stagione — traguardo teoricamente ancora possibile, vista l'incertezza ai piani alti della graduatoria, e matematicamente legittimo — qualche aiuto dalnon guasterebbe. Nelle ultime settimane si parla, nello specifico, di tre innesti mirati: un, une un. Arriveranno almeno questi tre elementi, oltre alla tanto attesa firma disul rinnovo del contratto?A chiarire la linea societaria ci ha pensato direttamente Cardinale: "Il mercato di gennaio è complicato. Bisogna essere disciplinati. Non ci si può buttare su qualcosa a caso. L'unica cosa che accadrà sotto la mia proprietà è che ogni volta che giocheremo sul mercato dei trasferimenti, giocheremo per vincere. Questo è il tema. Questo è il tema che ho detto all'inizio di quest'anno. Quindi, se faremo una mossa in qualsiasi sessione di mercato, gennaio o giugno, sarà una mossa che farà la differenza". Ora non resta altro che tramutare queste dichiarazioni ambiziose in fatti concreti.