Tomori si ferma: c'è la lesione muscolare. I dettagli. Amorim recupera tre big | PM

Il Milan ha giocato le ultime partite contro l'Udinese e contro il Bologna senza tantissimi giocatori importanti, fuori per infortunio.

L'elenco completo dei calciatori attualmente indisponibili per Ruben Amorim comprende:

Pietro Terracciano (in porta)

(in porta) Mario Gila e Matteo Gabbia (in difesa)

e (in difesa) Adrien Rabiot e Ruben Loftus-Cheek (a centrocampo, con l'inglese che ha saltato la sfida contro i rossoblù)

e (a centrocampo, con l'inglese che ha saltato la sfida contro i rossoblù) Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze e Diego Moreira (in attacco)

Amorim dovrà fare a meno di calciatori importantissimi per le rotazioni ancora per molto (parliamo di Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers) e dovrà fare i conti anche con l'ultimo stop nel reparto arretrato rossonero.

Infortunio Tomori: l'esito degli esami strumentali e i tempi di recupero

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Ecco le ultime notizie raccolte da PianetaMilan: nel corso della partita Milan-Bologna,. È previsto un nuovo controllo clinico ed ecografico tra due settimane.

Non una bella notizia per Ruben Amorim che perde un altro pezzo che stava diventando molto importante per la difesa del Milan: Tomori, come terzino destro adattato, stava giocando a un buonissimo livello dimostrando di poter essere molto utile in questo periodo al Diavolo.

Con i tanti infortuni e le poche rotazioni possibili il Milan dovrà sicuramente muoversi con forza sul mercato a gennaio: il primo obiettivo sarà un difensore centrale che possa giocare da titolare. In più occhio proprio agli esterni: non ci sono praticamente alternative a destra sia in difesa, sia in attacco. Servirebbe un calciatore in grado di giocare sia terzino, sia esterno più alto e su entrambe le fasce. Non un obiettivo facile, ma una necessità visti i tantissimi infortuni.

Intanto Amorim ha ritrovato parzialmente il sorriso: Gila, Moreira e Rabiot si sono allenati in gruppo sia ieri che oggi e sono disponibili per il derby contro l'Inter di domani sera.