"Nuovi controlli tra due settimane". Piove sul bagnato in casa rossonera: svelato l'esito dei controlli medici per Fikayo Tomori e le ultime pre derby

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Milan ed Inter, ecco il video del nuovo Generali Stadium: esterni ed interni

Il Milan ha giocato le ultime partite contro l'Udinese e contro il Bologna senza tantissimi giocatori importanti, fuori per infortunio.

L'elenco completo dei calciatori attualmente indisponibili per Ruben Amorim comprende:

  • Pietro Terracciano (in porta)
  • Mario Gila e Matteo Gabbia (in difesa)
  • Adrien Rabiot e Ruben Loftus-Cheek (a centrocampo, con l'inglese che ha saltato la sfida contro i rossoblù)
  • Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze e Diego Moreira (in attacco)

Amorim dovrà fare a meno di calciatori importantissimi per le rotazioni ancora per molto (parliamo di Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers) e dovrà fare i conti anche con l'ultimo stop nel reparto arretrato rossonero.

Infortunio Tomori: l'esito degli esami strumentali e i tempi di recupero

Ecco le ultime notizie raccolte da PianetaMilan: nel corso della partita Milan-Bologna, Fikayo Tomori ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra. È previsto un nuovo controllo clinico ed ecografico tra due settimane.
Tomori si ferma: c'è la lesione muscolare. I dettagli. Amorim recupera tre big | PM

Non una bella notizia per Ruben Amorim che perde un altro pezzo che stava diventando molto importante per la difesa del Milan: Tomori, come terzino destro adattato, stava giocando a un buonissimo livello dimostrando di poter essere molto utile in questo periodo al Diavolo.

Con i tanti infortuni e le poche rotazioni possibili il Milan dovrà sicuramente muoversi con forza sul mercato a gennaio: il primo obiettivo sarà un difensore centrale che possa giocare da titolare. In più occhio proprio agli esterni: non ci sono praticamente alternative a destra sia in difesa, sia in attacco. Servirebbe un calciatore in grado di giocare sia terzino, sia esterno più alto e su entrambe le fasce. Non un obiettivo facile, ma una necessità visti i tantissimi infortuni.

Intanto Amorim ha ritrovato parzialmente il sorriso: Gila, Moreira e Rabiot si sono allenati in gruppo sia ieri che oggi e sono disponibili per il derby contro l'Inter di domani sera.

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