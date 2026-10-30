Tomori si ferma: c'è la lesione muscolare. I dettagli. Amorim recupera tre big | PM

"Nuovi controlli tra due settimane". Piove sul bagnato in casa rossonera: svelato l'esito dei controlli medici per Fikayo Tomori e le ultime pre derby
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Il Milan ha giocato le ultime partite contro l'Udinese e contro il Bologna senza tantissimi giocatori importanti, fuori per infortunio.
L'elenco completo dei calciatori attualmente indisponibili per Ruben Amorim comprende:
- Pietro Terracciano (in porta)
- Mario Gila e Matteo Gabbia (in difesa)
- Adrien Rabiot e Ruben Loftus-Cheek (a centrocampo, con l'inglese che ha saltato la sfida contro i rossoblù)
- Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze e Diego Moreira (in attacco)
Amorim dovrà fare a meno di calciatori importantissimi per le rotazioni ancora per molto (parliamo di Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers) e dovrà fare i conti anche con l'ultimo stop nel reparto arretrato rossonero.
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Non una bella notizia per Ruben Amorim che perde un altro pezzo che stava diventando molto importante per la difesa del Milan: Tomori, come terzino destro adattato, stava giocando a un buonissimo livello dimostrando di poter essere molto utile in questo periodo al Diavolo.
Con i tanti infortuni e le poche rotazioni possibili il Milan dovrà sicuramente muoversi con forza sul mercato a gennaio: il primo obiettivo sarà un difensore centrale che possa giocare da titolare. In più occhio proprio agli esterni: non ci sono praticamente alternative a destra sia in difesa, sia in attacco. Servirebbe un calciatore in grado di giocare sia terzino, sia esterno più alto e su entrambe le fasce. Non un obiettivo facile, ma una necessità visti i tantissimi infortuni.
Intanto Amorim ha ritrovato parzialmente il sorriso: Gila, Moreira e Rabiot si sono allenati in gruppo sia ieri che oggi e sono disponibili per il derby contro l'Inter di domani sera.
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