Probabili formazioni derby Milan-Inter: tre recuperi e tantissimi dubbi per Amorim. Cisse titolare?

Verso il derby tra Milan e Inter, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026-27: si gioca domani 31 ottobre dalle 20:45 allo stadio "Meazza" in San Siro. Tanta incertezza sulle scelte dei due allenatori: ecco le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Le ultime novità sull'Inter: le scelte di Chivu per il derby

Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport': tanti dubbi per quanto riguarda Chivu: in porta tornerà Martinez, mentre le certezze arrivano in attacco con Thuram e Pio Esposito come prime punte del 3-5-2. In regia tornerà Çalhanoğlu, grande ex della gara, al suo fianco spazio a Barella. Tanti dubbi in difesa, dove l'unico certo del posto è Bastoni.

Inter, probabile formazione (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

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I dubbi di Ruben Amorim e i tre recuperi a Milanello

Valutazioni in corso anche per Ruben Amorim: difficile in questo momento togliere dal campo Alphadjo Cisse che ha segnato già 7 reti in stagione con la maglia rossonera. Da solo ha siglato un terzo dei 21 gol rossoneri totali e secondo la rosea si gioca una maglia da titolare, proprio sulla trequarti della squadra.

Per Ruben Amorim ieri sono arrivate ottime notizie: Gila, Rabiot e Moreira si sono allenati in gruppo nella giornata di ieri e il loro recupero per il derby appare probabile, anche se la certezza ci sarà oggi dopo la rifinitura. Lo spagnolo tornerebbe nel suo ruolo di terzino destro, mentre Rabiot dovrebbe tornare a fare coppia a centrocampo con Modric, con Moreira in ballottaggio con Cisse per una maglia da titolare sulla trequarti a sostegno della prima punta Ramos. Discorso diverso per Fikayo Tomori: secondo la rosea la sua assenza si preannuncia lunga dopo l'infortunio muscolare subito contro il Bologna.

Milan probabile formazione (4-4-1-1):

Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Modric, Rabiot, Pulisic; Cisse; Ramos. All. Amorim.

Restano ancora tantissimi dubbi sulle possibili scelte definitive di Ruben Amorim in vista del derby di domani sera: da capire prima di tutto il modulo, se verrà confermato il 4-4-1-1 o se si tornerà al 3-4-2-1. Vedremo se Rabiot giocherà in mediana o se sarà spostato più avanti con Musah al fianco di Modric e una sorta di centrocampo a tre. Da capire poi chi giocherà a sinistra: Moreira può essere impiegato da terzino? Tante aspettative per una partita che può essere importantissima per la svolta stagionale del Milan.