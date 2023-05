Milan, ecco le condizioni dell’infortunato Bennacer | PM News

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è uscito per infortunio al 18' del derby contro l'Inter, valevole per la semifinale di andata di Champions League. Al suo posto, è entrato in campo il brasiliano Junior Messias. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per il centrocampista franco-algerino si tratta di una contusione al ginocchio. Verrà valutato meglio nelle prossime ore. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Inter da 'San Siro' >>>