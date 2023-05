Milan-Inter 0-2, fuori Bennacer per infortunio | Champions League News

Piove sul bagnato in casa rossonera in questo derby Milan-Inter, valevole per l'andata delle semifinali di Champions League. Come se non bastasse il doppio svantaggio e il fatto di giocare senza Rafael Leão, il Diavolo è anche costretto a veder uscire dopo 18' il suo regista, Ismaël Bennacer. Problema al ginocchio per il centrocampista franco-algerino, sostituito da Junior Messias. Con l'ingresso in campo del brasiliano, Brahim Díaz torna nella sua naturale posizione di trequartista. Segui qui il LIVE della sfida tra rossoneri e nerazzurri >>>