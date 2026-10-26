Nella giornata di ieri il Milan ha voluto comunicare tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della trasferta contro l'Olympiacos, gara valida per la quinta giornata di Europa League. La partita è in programma giovedì 26 novembre alle ore 18:45 e si giocherà allo stadio Georgios Karaiskakis.

Milan, tutte le info per i biglietti

I tifosi del diavolo intenzionati a seguire dal vivo la squadra potranno acquistare i biglietti attraverso la piattaforma Vivaticket, seguendo una procedura divisa in due fasi diverse. La prima fase di vendita sarà riservata come sempre agli abbonati plus, che potranno acquistare i tagliandi a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 23:59 di lunedì 26 ottobre.

Successivamente, dalle ore 12:00 di martedì 27 ottobre sarà invece aperta la fase dedicata agli abbonati fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il prezzo del biglietto è fissato 37 € e, una volta completato l'acquisto online, i tifosi riceveranno un PDF via mail contenente tutte le indicazioni relative al luogo e all'orario in cui ritirare il biglietto il giorno della partita. Il club, inoltre, ha deciso che non sarà in alcun modo consentito il cambio nominativo per cedere il tagliando.