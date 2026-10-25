Il Milan fa molta fatica a trovare la via del gol, mentre due ex calciatori rossoneri sono finiti sotto ai riflettori in Germania. Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku sono tra i protagonisti maggiori in Bundesliga, una situazione che, in casa Milan, alimenta dei rimpianti.

Milan, due ex rinati

Il diavolo spesso dipende molto da, ma finora il portoghese ha segnato solamente due reti, di cui una su rigore. Nel frattempo però,ha raccolto poco meno di 90 minuti nelle prime 9 gare ufficiali, tra campionato ed Europa League. Numeri che dimostrano e raccontano una certa difficoltà del reparto offensivo, ancora alla ricerca di alternative valide.

La sorpresa più grande arriva da Fullkrug. Il tedesco, che durante i suoi 6 mesi in rossonero ha segnato solamente una rete al Lecce, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il Werder Brema. Un bottino troppo basso per convincere al club rossonero ad esercitare il diritto di riscatto.

Il tedesco, infatti, tornò a Londra in estate, prima di trasferirsi in Germania, dove ha collezionato numeri molto positivi: 6 gol nelle prime 6 giornate di campionato, una rete ogni 80 minuti di gioco. Un rendimento che, salvo sorprese, fa pensare ad un riscatto ma che, soprattutto, fa venire qualche punto di domanda: avrebbe fatto comodo al Milan?

L'altro rossonero che sta facendo molto bene è proprio Nkunku. L'attaccante francese, grazie alla sua duttilità, avrebbe potuto rappresentare una risorsa preziosissima per la squadra di Amorim, dal 3-4-2-1 fino al 4-4-2. Oggi, il francese è rinato con la maglia del Lipsia, e non sarebbe intenzionato a lasciare la Germania, come riferito dal giocatore stesso giorni fa.