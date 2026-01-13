Il Milan pensa già al futuro. Alla 26esima giornata di campionato i rossoneri affronteranno il Parma a San Siro, orario e giorno, però, non sono ancora stati definiti. Nonostante ciò, il Milan ha già reso disponibile l'acquisto per i tagliandi: come sempre saranno disponibili sul sito del club rossonero, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket. Di seguito tutte le informazioni necessarie: