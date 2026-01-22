Pianeta Milan
Milan Femminile, arriva la Ternana: tutte le informazioni per l’acquisto dei tagliandi

Alessia Scataglini
Arriva l'ultimo impegno per il Milan Femminile di Coach Bakker. Le rossonere, domenica 25 gennaio alle ore 12:30, affronteranno la Ternana Women al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda (PC). Il club rossonero, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che è finalmente aperta la vendita dei tagliando per la gara. Ecco, di seguito, tutte le informazioni:

(Fonte acmilan.com) - Secondo e ultimo impegno di questo mese per la Prima Squadra femminile rossonera, che domenica 25 gennaio alle ore 12.30ospiterà la Ternana Women al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda (PC) per la seconda volta in questa stagione. A settembre il Milan sconfisse 2-1 le umbre in Serie A Women's Cup con una rimonta firmata van Dooren e Appiah. Stavolta la gara sarà valida per la 11a giornata di Serie A Women.

Per Milan-Ternana Women è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Fiorenzuola dell'autostrada A1 ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze - e in treno, con la stazione di Fiorenzuola che dista meno di 1km a piedi: per informazioni sui collegamenti vi invitiamo a consultare la pagina di Trenitalia.

I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel matchday.

MILAN-TERNANA WOMEN, SERIE A WOMEN

DOMENICA 25 DICEMBRE ORE 12.30

VELODROMO ATTILIO PAVESI - FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

BIGLIETTI: 5€ - ACQUISTA

