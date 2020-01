Ibrahimovic scherza: “Domani 60 mila spettatori? Ne voglio 70 oppure non gioco”

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera questa mattina, ieri a Milanello Zlatan Ibrahimovic avrebbe pronunciato questa frase nei confronti di chi lo conosce da molti anni. “Quanti spettatori sono previsti domani a San Siro? 60 mila? Ne voglio almeno 70 mila, altrimenti non gioco”, le parole dell’attaccante svedese. Le sue possibilità di partire addirittura dal 1′ contro la Sampdoria sono in continuo aumento, soprattutto visti anche i due gol segnati ieri in partitella da fuori area. Piatek si starà mangiando le dita per le tanto occasioni perse, ma il polacco può essere rivitalizzato dall’arrivo di Zlatan: le ultime>>>

