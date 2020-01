Milan, salvate il soldato Piatek: Ibrahimovic, pensaci tu

NEWS MILAN – Un anno fa di questi tempi, il Milan investiva la bellezza di 35 milioni per accontentare le richieste di Preziosi e Perinetti e portare in rossonero Krzysztof Piatek, chiamato a sostituire il partente Gonzalo Higuain. Il suo impatto con la nuova maglia e il nuovo ambiente fu devastante e la straripante media realizzativa tenuta nei suoi primi 6 mesi con la maglia del Genoa non si abbassò nemmeno col Milan.

Il tutto, però, in un primo momento. Perché già nella parte finale del campionato Piatek ha abbassato la propria media realizzativa, segnando solamente una rete nelle ultime 11 giornate contro il Frosinone. Un segnale di avvertimento che si è confermato in questa stagione dove il polacco ha segnato solamente 4 reti di cui 3 su calcio di rigore e solamente una su azione. Una pochezza preoccupante che ha costretto la dirigenza rossonera a riportare a Milanello Zlatan Ibrahimovic.

Proprio lo svedese potrebbe essere lo stimolo che il Pistolero può sfruttare per tornare grande. Da Ibra l’ex attaccate del Cracovia può solo imparare, sia a livello tecnico ma soprattutto mentale, affinando il carattere e quel problema di personalità che forse non gli consente di fare il grande salto. I due per altro potrebbero anche giocare assieme qualora Pioli decidesse di cambiare modulo e passare al 4-3-1-2 oppure al 4-4-2 nel caso in cui non voglia rinunciare all’insostituibile Suso.

L’obiettivo è certamente quello di invertire una rotta che fino a questo momento è stata assolutamente negativa. Appena 16 reti nelle prime 17 giornate e quintultimo peggior attacco del campionato. Un dato preoccupante e che deve far riflettere tutti. Con Ibra le cose potrebbero cambiare, ma guai ad affidarsi esclusivamente a lui. Piatek è sotto osservazione e le prossime gare saranno decisive per le sorti del suo futuro.

