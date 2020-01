Calciomercato Milan – Piatek in attesa: cinque gare sotto esame

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, gli esami, per il ‘Pistolero‘ polacco Krzysztof Piatek, non finiscono mai. Complice una stagione fin qui deludente, il centravanti ex Genoa è sempre al centro dell’attenzione. Sarà proprio il numero 9, infatti, a subire di più l’ingaggio dello svedese Zlatan Ibrahimovic in questa seconda parte di campionato.

La posizione di Piatek al Milan non è stabile: ‘Tuttosport‘ ha sottolineato come il polacco sia sotto osservazione da ormai un paio di mesi. Dirigenza e proprietà, di fronte ad un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative (4 gol in 17 gare, di cui 3 su calcio di rigore …), hanno cominciato a prendere in esame la possibilità di cedere Piatek in questa sessione invernale di calciomercato. A dodici mesi dal suo arrivo a Milano, non è più considerato inamovibile.

Piatek, nel gioco, di recente, sotto la conduzione tecnica di Stefano Pioli, è anche migliorato, ma il suo rapporto con il gol non è di certo migliorato: una rete in 9 gare, a Bologna, e dal dischetto. Il primo periodo di osservazione, insomma, non è stato superato da Piatek, che, nel gennaio 2019, fu (stra)pagato 35 milioni di euro nell’accoppiata con Lucas Paquetá (altri 38,4 milioni) che avrebbe dovuto garantire al Milan una qualificazione in Champions League poi fallita per un punto.

Ora inizia per Piatek il secondo periodo di osservazione, nel quale avrà cinque gare per superare l’esame: Sampdoria, Cagliari, Spal (in Coppa Italia), Udinese e Brescia. Da qui al 24 gennaio il club rossonero valuterà eventuali altri progressi di Piatek, anche e soprattutto la compatibilità offensiva con Ibrahimovic. Qualora il polacco dovesse continuare a non rispettare le attese, a quel punto la cessione, possibilità che in Via Aldo Rossi hanno cominciato seriamente a prendere in considerazione, diventerebbe ipotesi concreta.

Nel caso in cui venisse ceduto Piatek, come suo sostituto ‘low cost‘ il Diavolo, alla fine, potrebbe puntare su un altro cavallo di ritorno, come Ibrahimovic: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android