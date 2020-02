Fiorentina-Milan, Theo Hernandez non ci sta: la foto su Instagram

FIORENTINA-MILAN – Il terzino del Milan Theo Hernandez sembra non aver condiviso molto la scelta di Gianpaolo Calvarese di assegnare il rigore nel finale in favore della Fiorentina. Il laterale francese ha pubblicato la foto nel particolare momento in cui il suo compagno di squadra Alessio Romagnoli tocca la palla col piede sinistro prima di colpire poi anche Cutrone. Insomma, una decisione che non ha per niente soddisfatto il pubblico rossonero, ma questa volta anche il Milan si è voluto far sentire. Pioli e Maldini in primis che non capiscono la decisione presa senza nemmeno consultare il Var.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android