Fiorentina-Milan, Maldini: “VAR? Sono confuso. Mai contattato Rangnick”

NEWS MILAN – Intervista ai microfoni di Sky Sport per Paolo Maldini. Il giocatore rossonero ha commentato Fiorentina-Milan, anticipo della 25.a giornata di Serie A da poco terminato allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Il direttore tecnico, sorridente, commenta gli episodi arbitrali: “Le regole ci sono, sinceramente poi sono interpretabili. L’addetto VAR ha detto che deve essere fatto fatto in una certa maniera il tocco. Ho molta meno certezza adesso, soprattutto sui rigore. La tecnologia ci ha risolto problemi, sul rigore c’è interpretazione dell’arbitro sull’intensità del tocco, che non sempre gli arbitri hanno. Il buon senso, deve richiamare l’arbitro al VAR. Io sono confuso”.

Sulla prova della squadra di stasera: “Siamo una squadra che fatica, giovane e che pone le basi per il futuro. Abbiamo difetti, ma la base che stiamo creando è importante e coraggiosa. Giocatori veloci e gioco moderno. Dobbiamo pagare qualcosa, perché non siamo pronti ancora”.

Su Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic: “Rebic è prestito biennale, l’anno prossimo è con noi. Poi sarà trattativa libera. Non sono legate con André Silva, ci sarà discorso per Silva e poi per Rebic. Ibra ha rinnovo automatico in caso di Champions, con lui è discorso personale ed è un dialogo aperto”.

Sulle dichiarazioni di Ivan Gazidis: “Un solo Milan esiste, poi i problemi possono esserci. Abbiamo visioni diverse, ma è normale all’interno di un club. Allenatore? Alla domanda ho risposto, non ho mai contattato Ragnick – ribadisce Maldini – non è un profilo adatto secondo la mia visione. Rispondo per quello che so e faccio”.

Sul progetto: “Se si ricomincia daccapo, perché si butta tutto, non può essere ipotizzato. Quest’anno proviamo a migliorare l’anno scorso, quest’anno corsa a ostacoli. Altro vice-Ibra? Non ce ne sono simili a lui, centravanti pochi. Sono nelle grandi squadre e hanno 30 anni. C’è discorso di opportunità e costi, non abbiamo disponibilità economica per spendere soldi per un giocatore giovane e affermato.

