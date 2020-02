Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Rebic-gol, stavolta non basta

NEWS MILAN – Fischio finale all’Artemio Franchi di Firenze. L’anticipo della 25.a giornata di Serie A, Fiorentina-Milan, si chiude con un pareggio. Gol di Ante Rebic, poi la Fiorentina pareggia in inferiorità numerica con Erick Pulgar su calcio di rigore.

Primo tempo vivace, con il Milan ben messo in campo. Dominio territoriale dei rossoneri, che creano un paio di occasioni importanti. Subito Ante Rebic al 14′ sfiora di testa da solo in area. Poi al 34′ Zlatan Ibrahimovic si inventa una giocata superlativa e va in gol: il VAR richiama Calvarese, che dal video annulla per tocco di mano dello svedese. Il braccio è sovrapposto al petto, eppure la decisione dell’arbitro è immediata. Grandi dubbi.

Nella ripresa il Milan parte alla grande, domina ancora territorialmente. Trova il vantaggio meritato con Ante Rebic, che approfitta di un pasticcio difensivo viola e segna (con deviazione di Pezzella). Poi al 62′ il VAR funziona bene, segnala all’arbitro Calvarese la chiara occasione da gol e espelle Dalbert (prima solo ammonito) per fallo da ultimo uomo su Ibra. Al 72′ una ripartenza viola mette i brividi ai rossoneri, mancino largo di Vlahovic. All’83’ altra ripartenza, Patrick Cutrone in profondità fermato da Alessio Romagnoli: Calvarese assegna il rigore, ma è clamorosamente dubbio il contatto. Il capitano rossonero tocca il pallone nettamente. Pareggio firmato Pulgar dagli 11 metri. Nel finale è addirittura la Fiorentina ad andare vicina al sorpasso, nesunn’altra azione dei rossoneri.

