Moviola Fiorentina-Milan, l’arbitro Calvarese fa infuriare i tifosi

FIORENTINA-MILAN – Gol annullato a Ibrahimovic nel primo tempo e rigore dubbio concesso alla Fiorentina nel finale per fallo di Romagnoli su Cutrone. Il direttore di gara del Franchi, Gianpaolo Calvarese fa infuriare i tifosi rossoneri al termine del match. I rossoneri si sono visti annullare una rete nella prima frazione di gioco per un tocco di braccio dell’attaccante svedese all’inizio dell’azione personale. Il nuovo regolamento impone l’annullamento della rete in qualsiasi caso se c’è un tocco di mano, nonostante il braccio sia attaccato al corpo.

Ancora più incredibile la decisione presa nel finale. Romagnoli interviene sull’ex compagno di squadra Cutrone toccando la palla col piede sinistro, provocando poi la caduta del numero 63. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Stefano Pioli: queste le sue parole a fine gara>>>

