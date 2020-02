Fiorentina-Milan, Conti: “Rammarico per non aver portato a casa i 3 punti”

NEWS MILAN – Al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Fiorentina, il terzino rossonero Andrea Conti ha commentato su Instagram il risultato del match. “Abbiamo sfiorato una vittoria che ci avrebbe portato ancora più su! Non vogliamo smettere di risalire la classifica ma resta comunque il rammarico per non aver portato a casa i 3 punti”, le parole del laterale di Lecco. Nessuna polemica o riferimento alla direzione di gara – a differenza di Theo Hernandez – la quale però ha fatto molto discutere. Ecco la moviola del match del Franchi>>>

