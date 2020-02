Fiorentina-Milan, la moviola della Gazzetta: rigore dubbio, Dalbert non da rosso

FIORENTINA-MILAN – Gara ricca di episodi e che farà ancora molto discutere quella diretta da Gianpaolo Calvarese al Franchi: la moviola della Gazzetta di Fiorentina-Milan. Il primo episodio di fondamentale importanza è quello che vede protagonista Zlatan Ibrahimovic nel primo tempo. Lo svedese segna una rete incredibile, ma il Var Nasca richiama l’attenzione dell’arbitro per un tocco di braccio dello svedese ad inizio azione. Calvarese non ci pensa due volte e annulla. La nuova regola è applicata giustamente, ma rimangono molti dubbi e perplessità perché il braccio dello svedese non aumenta il volume del corpo.

Nella ripresa Rebic sblocca il risultato, ma secondo la Gazzetta l’arbitro non vede un fallo di Conti su Castrovilli ad inizio azione. Al 60′ rosso a Dalbert. Secondo la rosea il fallo del laterale brasiliano non era da rosso ma solamente da giallo visto che il tocco di Ibra sembra orientato verso l’esterno e non in direzione della porta. All’84’ l’episodio chiave della gara. Romagnoli atterra Cutrone in area, ma le immagini sono chiare: il centrale rossonero tocca prima la palla. Il Var non interviene perché dopo il tocco sul pallone il capitano rossonero colpisce anche l’attaccante viola. Non essendo un errore chiaro e netto la tecnologia non può intervenire.

Rimangono tanti dubbi per una decisione presa in totale sicurezza senza alcun minimo tentennamento. Nel post gara è stata immediata la presa di posizione del club rossonero: qui le parole di Paolo Maldini>>>

