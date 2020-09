PM – Calciomercato Milan – Tentazione Deulofeu: Maldini ci pensa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Un nuovo ritorno in casa Milan? La trattativa con Bakayoko è ben avviata con il Chelsea, con il centrocampista che vuole fortemente giocare a San Siro, ma c’è un altro giocatore che potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera. Ci riferiamo a Gerard Deulofeu, calciatore del Watford (retrocesso al termine dell’ultima stagione nella Championship inglese).

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan sta valutando concretamente l’ipotesi Deulofeu per rafforzare ulteriormente la trequarti di Stefano Pioli in vista della stagione che sta per iniziare. Lo spagnolo, infatti, può giocare sia sulla fascia sinistra (e quindi alternarsi a Rebic) e sia sulla fascia destra (al momento in quella posizione ci sono Castillejo e Saelemaekers).

Deulofeu è una possibilità, ma Maldini e Massara non hanno ancora deciso se affondare o meno il colpo. Di sicuro l’ex rossonero vuole tornare e l’ha dichiarato in più occasioni, ma la dirigenza lo prevalerà dal Watford solo se si presenteranno condizioni favorevoli. La formula giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ma il club inglese vorrebbe cedere Deulofeu a titolo definitivo.

E’ impensabile che un giocatore come Deulofeu possa giocare in Championship, e dunque Maldini e Massara potrebbero puntare su di lui a fine mercato, cioè quando il Watford potrebbe essere costretto a cedere l’esterno offensivo, nel caso in cui non arrivassero offerte migliori. Staremo a vedere, ma la volontà di Deulofeu può diventare decisiva per la fumata bianca.

