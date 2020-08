Calciomercato Milan – Bakayoko arriva con Tonali: nessun dietrofront

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la fumata bianca in arrivo per l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia non pregiudicherà in alcun modo il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan.

Bakayoko, ottima esperienza nel 2018-2019

L’arrivo di Tonali, infatti, non esclude il centrocampista francese, classe 1994, che tornerà ad indossare la maglia rossonera dopo l’esperienza maturata nella stagione 2018-2019 e conclusa con 42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Un gol all’attivo per Bakayoko, nel derby di ritorno in campionato contro l’Inter.

Le basi dell’operazione con il Chelsea

La pista Bakayoko, dunque, per la ‘rosea‘ resterà calda anche dopo la chiusura dell’operazione Tonali. Come noto, Milan e Chelsea stanno trattando, per l’ex Monaco, sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 30 milioni di euro. LEGGI L’INTERVISTA DI STEFANO PIOLI IN VISTA DELLA STAGIONE 2020-2021 >>>