Calciomercato Milan – Tonali, ecco i giorni per visite mediche e firma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Sport Mediaset‘ ha fatto il punto della situazione su Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia di Massino Cellino che, a giorni, si trasferirà ufficialmente al Milan.

Tonali, le cifre del suo contratto

Tonali ha trovato l’accordo con il club di Via Aldo Rossi per un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, per un ingaggio, iniziale, di 2,2 milioni di euro. Lo stipendio salirà nelle stagioni successive.

Tonali, quanto incasserà il Brescia

Il calciatore lascerà le ‘Rondinelle‘ con la formula del prestito oneroso a 10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15. Inoltre, il Brescia otterrà altri 10 milioni di euro di bonus. Totale dell’operazione Tonali, 35 milioni di euro.

Tonali, giorni di visite e firma!

In favore del club gemellato con il Milan anche il 10% dell’eventuale, futura rivendita del calciatore ad altra società. Tonali, secondo ‘Sport Mediaset‘, sosterrà le visite mediche con il Diavolo giovedì 3 settembre e il giorno seguente, venerdì 4 settembre, firmerà il contratto con i rossoneri.

