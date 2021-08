Kipiani: “Kvaratskhelia-Milan? In Georgia ci speriamo. Dopo Kaladze..” | ESCLUSIVA PM

In esclusiva ai nostri microfoni, il giornalista di Silk Sport Vako Kipiani ci ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia che interessa al Milan

Ancora una ventina di giorni abbondanti a disposizione di Paolo Maldini e della dirigenza rossonera per dare a mister StefanoPioli la rosa il più possibile completa e competitiva. Nell'anno del ritorno dei rossoneri in Champions League certamente non vorranno farsi trovare impreparati.