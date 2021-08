Calciomercato Milan – Ufficiale, ceduto Hauge all’Eintracht: i dettagli

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Jens Petter Hauge si trasferisce all'Eintracht Francoforte. La nota del club rossonero

(fonte: acmilan.com) - "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte. Il Club ringrazia Jens Petter per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale". Milan-Florenzi, si può fare! Le ultime notizie sull'operazione di mercato >>>