Di Marzio: “Milan-Rangnick incontro a dicembre: situazione in stand-by”

NEWS MILAN – Intervenuto su Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato dell’attuale situazione fra Ralf Rangnick e il Milan: “A dicembre c’era stato un incontro con Rangnick e anche una sorta di intesa con delle penali a carico di una delle due parti nel caso in cui questo accordo fosse saltato. Ci sta anche che la situazione di Rangnick possa andare in stand-by anche per l’allenatore stesso che si trova all’estero, che pensa di cominciare un’avventura in Italia dove c’è da lavorare con le sue idee, cercare giocatori con le caratteristiche che vuole”.

Poi continua: “Non è facile oggi pensare a quando si potrà fare questo, a che tipo di mercato di potrà fare. È molto difficile pensare oggi a chi potrà essere l’allenatore del Milan e anche se Rangnick potrà confermare o meno quel tipo di intesa che aveva sancito a dicembre”. Ecco chi può essere l’alternativa al dirigente tedesco>>>

