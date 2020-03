Panchina Milan – Ecco le tre alternative a Rangnick

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Ralf Rangnick è indeciso se diventare o meno l’allenatore del Milan nella prossima stagione. Le perplessità riguardano soprattutto il momento che sta vivendo l’Italia e tutta l’Europa per l’emergenza coronavirus: Rangnick, infatti, è il classico allenatore che ha bisogno di tempo per trasferire il suo calcio, ma proprio adesso c’è totale incertezza sulla prossima stagione e su quando ripartirà il campionato.

Per questo motivo, il Milan cerca delle alternative valide: si parla di Marcelino e Emery, ma attenzione a un ritorno di fiamma per Luciano Spalletti, considerato la prima scelta dopo l’esonero di Marco Giampaolo. Difficile invece la permanenza di Stefano Pioli, anche se non è possibile in questo momento escludere nulla. Intanto Matteo Salvini attacca i calciatori, continua a leggere >>>

