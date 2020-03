Coronavirus – Morto anche il papà di Fiorin, ex Milan

ULTIME MILAN – Continua l’emergenza, continuano ad arrivare notizie tragiche. Il coronavirus non si ferma e continua a mietere vittime. Di pochi minuti fa un altro doloroso aggiornamento: è venuto a mancare il papà di Fulvio Fiorin, ex allenatore nelle giovanili del Milan. Ad annunciarlo lo stesso tecnico, oggi del Milano City, tramite il proprio profilo Facebook. Ecco il suo messaggio: “Ciao Papà. Oggi nel bollettino dei deceduti ci sarà anche mio padre, 84 anni… “con” il Covid-19, la poco più di un influenza della “mutata” dottoressa Gismondo del Sacco (premio alla carriera per incompetenza e insensibilità)”. Non mancano attacchi a chi ha sottovalutato il problema. Intanto il campionato di Serie A studia come ricominciare… Continua a leggere >>>

