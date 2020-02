Coppa Italia: verso Milan-Juventus, oggi la ripresa a Milanello

MILAN-JUVENTUS – Archiviata la sconfitta nel derby di Milano di ieri sera, il Milan deve già pensare ad un’atra sfida molto delicata. Giovedì sera, infatti, a San Siro arriva la Juventus, decisamente arrabbiata dopo la sconfitta patita sabato contro il Verona che ha consentito all’Inter di raggiungere i bianconeri in testa al campionato. La squadra di Pioli si troverà già oggi a Milanello per iniziare a preparare il match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Ritorno a Torino il 4 marzo. Intanto, Suso al Siviglia gioca ma non vince: andalusi ora quinti>>>

