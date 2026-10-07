Morata, ma come hai fatto? L'ex Milan e Juventus sbaglia un gol assurdo a porta vuota

David Alaba è pronto ad iniziare la sua avventura alla corte dell'Udinese. Dopo svariati anni al Bayern Monaco e al Real Madrid, il difensore austriaco ha deciso di approdare in Serie A, firmando con i bianconeri da svincolato. L'ex calciatore dei blancos si è voluto presentare in conferenza stampa, svelando alcuni retroscena legati anche a Luka Modric, ex compagno ora al Milan.

Milan, senti Alaba

"Ho parlato principalmente con l’allenatore, mi ha convinto del progetto che c’è qui e mi sono preso il giusto tempo per prendere questa decisione. Con il tempo mi sono convinto che questo è il percorso giusto per me. Ho sempre voluto giocare in Serie A."

Il classe 1992 ha spiegato di aver valutato anche altre opzioni in Italia prima di scegliere l'Udinese, società che conosceva già per la storia e la tradizione:

"Ho parlato anche con altri club italiani. L’Udinese è una squadra di tradizione. È una società storica, naturalmente conoscevo già l’Udinese e ho parlato anche con amici e calciatori che giocano in Italia che mi hanno aiutato a prendere questa decisione in maniera consapevole».

Per Alaba l'arrivo in Italia rappresenta una nuova tappa di una carriera piena di successi. Il suo approdo in Serie A, inoltre, riporta alla memoria alcuni vecchi accostamenti al Milan: il nome dell'austriaco in passato era già stato associato ai colori rossoneri e, recentemente, era tornato nel radar del club come rinforzo parametro zero.

Alla fine, però, Alaba ha scelto l'Udinese, ma ha svelato di aver parlato con alcuni amici che giocano in Serie a, tra cui proprio Luka Modric, suo ex compagno al Real Madrid e ora alla corte del Milan:

«Ho parlato con tanti amici che hanno giocato qui in Italia, come Modric con cui parlato molto in questa ultime settimane. Mi sono confrontato poi con Ribery e Arnautovic, sicuramente sono persone che mi hanno presentato questo campionato. Negli ultimi anni ho sempre seguito la Serie A, è uno dei migliori campionati in Europa"