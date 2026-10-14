Una vigilia europea per il Milan, atteso dalla trasferta contro il Salisburgo nella seconda giornata di Europa League. A presentare la sfida, oltre a Rúben Amorim, è stato anche Danny Rohl, allenatore degli austriaci intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita e le caratteristiche della squadra rossonera.

Milan, le parole di Rohl

«C’è grandissima attesa. Il Milan è un grande club, è una squadra blasonata. Hanno un valore di rosa di oltre 500 milioni e hanno tanti giocatori giovani, qualcuno più esperto. Faranno un buon percorso in Europa League. Abbiamo tanto rispetto per loro, ma nessuna paura: vogliamo essere coraggiosi e continuare sulla stessa strada delle ultime 15 partite dove non abbiamo perso. Non so se sarà la gara più importante della mia carriera da allenatore finora».

Il tecnico ha riconosciuto il valore e il prestigio grande del Milan, sottolineando la qualità della rosa e le ambizioni del club. allo stesso tempo però ha voluto ribadire che la sua squadra scenderà in campo senza aver timore, con l'obiettivo di confermare il buon momento vissuto e con l'intento di mettere in difficoltà gli avversari:

Successivamente Rohl, ha voluto analizzare anche il momento vissuto dal Milan, soffermandosi soprattutto sui cambiamenti apportati dalla squadra rossonera. Secondo l'allenatore, il rendimento in campionato è molto positivo, mentre l'esordio in Europa non ha dato i risultati sperati. Il tecnico ha comunque ricordato la qualità dell'avversario affrontato dai rossoneri nella prima giornata, ovvero il Benfica, sottolineando come si tratti di una squadra di altissimo il livello.

Successivamente, per mettere in difficoltà il Milan, il Salisburgo dovrà disputare una partita perfetta sotto il piano tecnico e tattico soprattutto. Il loro allenatore ha voluto insistere sull'importanza della gestione del pallone, della precisione e della capacità di individuare gli spazi concessi dagli avversari:

«In Serie A stanno facendo bene, sono imbattuti. La prima partita di Europa League è andata male, ma il Benfica è una squadra forte. Ho visto che hanno cambiato un po’ in difesa, da 3 sono passati a 4. È normale, è un processo e la squadra deve ancora trovarsi. Ma queste sono cose che riguardano il Milan, io mi concentro solo su di noi e cercheremo di non sbagliare perché altrimenti verremo subito puniti. Ci vorrà una prestazione top, dovremo essere bravi con la palla per trovare gli spazi giusti. Cercheremo di far bene e di creare problemi al Milan».