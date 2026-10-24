L'allenatore del'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Milan. Il tecnico dei bianconeri ha voluto analizzare il momento della propria squadra, soffermandosi anche sulla sconfitta contro il Lecce, sugli infortunati e sulle insidie della squadra di Amorim.

Udinese-Milan, parla Runjaic

“Non bisogna dimenticare la partita contro il Lecce: abbiamo approcciato male la partita e abbiamo commesso molti errori. È stato il punto più basso: non dovrà mai più capitare di staccare la spina in quel modo, soprattutto in casa nostra."

Runjaic non ha nascosto la sua grande delusione per la prestazione messa in campo contro il Lecce, indicando di volere una reazione più che immediata, a partire già dalla gara di domani:

L'allenatore ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla sua squadra nel saper gestire la pressione, assumendosi la responsabilità per il momento tosto che stanno attraversando. In vista della sfida contro i rossoneri, Runjaic ha chiesto ai suoi uomini un atteggiamento diverso, con attenzione alla compattezza:

"Avevamo aspetattive troppo alte e non siamo stati in grado di reggere le pressioni. Quella è stata la partita peggiore da quando sono qui a Udine, è giusto che i tifosi siano delusi. Bisogna migliorare sui calci piazzati, soprattutto perchè il Milan può essere molto pericoloso in quelle situazioni. Mi assumo tutte le responsabilità per la situazione attuale, ma domani vedremo una squadra molto diversa rispetto a quella vista contro il Lecce. Domani come in ogni gara ci saranno momenti difficili, dobbiamo restare compatti mostrando la giusta reazione. L'anno scorso anche quando abbiamo battuto il Milan 0-3 loro hanno costruito occasioni, per vincere abbiamo dovuto comunque mettere attenzione, restando compatti e Okoye fu protagonista di una grande parata”.

L'allenatore bianconero poi ha voluto fornire degli aggiornamenti anche sulle condizioni dei giocatori infortunati o non ancora al meglio. La notizia più importante però, riguarda Nicolò Zaniolo, che tornerà a disposizione della squadra ma non partirà come titolare:

“Zaniolo sarà a disposizione, sicuramente giocherà ma non da titolare. Conosciamo abbastanza bene il suo storico in termini di infortuni, quindi va gestito. Sono contento che sia di nuovo con noi e domani avrà la sua occasione. Solet ha avuto un piccolo problema muscolare, vedremo se riuscirà ad esserci per domani. Zanoli non ci sarà, ha avuto una piccola ricaduta: è normale che abbia qualche problemino visto l'ultimo grave infortunio. Non è nulla di grave, non sono state riscontrate lesioni. Abankwah poteva essere schierato contro il Lecce ma non ho voluto rischiare: domani sarà a disposizione".

In chiusura, l'allenatore ha voluto analizzare le caratteristiche del Milan, reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Bournemouth. Runjaić ha voluto evidenziare la capacità dei rossoneri di sviluppare il gioco verticalmente e la grandissima pericolosità nelle situazioni di uno contro uno:

"Abbiamo visto la partita di giovedì, ovviamente ci sono diverse interpretazioni tattiche, è stato evidente che ha grandi qualità, può giocare in maniera verticale. Negli uno contro uno è molto forte. Dovremo essere bravi a far male all'avversario, il Milan è una squadra con più punti di forza che punti deboli. Siamo pronti, però ora bisogna far parlare il campo. E' in alto in classifica e ha qualità, nonostante le assenze. E' una squadra con una rosa attrezzata per tutte le competizioni, quindi Coppa Italia, Europa League e Serie A. Hanno doppioni in ogni ruolo, non penso sarà un grattacapo per il Milan avere qualche giocatore in meno, anzi chi avrà spazio cercherà di sfruttarlo per mettersi in mostra, quindi dovremo in primis noi scendere in campo sicuri"