Le condizioni di Strahinja Pavlovic e Ruben Loftus-Cheek in vista di Udinese-Milan: la lista degli infortunati e il piano di Amorim per il match di domenica
Milan, ecco arrivare Pavlovic: pronto a salutare i tifosi rossoneri | PM VIDEO
Il Milan perde altri pezzi. Dopo i forfait di Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, ci sono altri due giocatori da valutare in vista del match contro l'Udinese, valido per l'ottava giornata di Serie A. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Strahinja Pavlovic non sarebbe in condizioni ottimali, ma dovrebbe stringere i denti ed essere disponibile per la gara del 'Bluenergy Stadium'. Vedremo se dal 1' minuto o a gara in corso. Situazione analoga per Ruben Loftus-Cheek, uscito all'intervallo del match di Europa League contro il Bournemouth per problemi fisici.
Milan, Pavlovic e Loftus-Cheek in dubbio: si allunga la lista degli infortunatiConto l'Udinese, Amorim dovrà fare a meno di ben sette pedine, con due un po' acciaccate e una pronta a rientrare:
Infortunati
- Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra
- Mario Gila: infiammazione alla caviglia sinistra.
- Adrien Rabiot: affaticamento al polpaccio destro.
- Diego Moreira: affaticamento al flessore sinistro
- Samuel Chukwueze: problema all'anca
- Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con un parziale interessamento tendineo
- Alexis Saelemaekers: operato alla caviglia
In dubbio
- Strahinja Pavlovic
- Ruben Loftus-Cheek
Pronto a rientrare
- Gonçalo Ramos
Dopo aver saltato la trasferta di Bournemouth per un sovraccarico al soleo del polpaccio, il centravanti portoghese sarà a piena disposizione di Amorim e guiderà l'attacco del Milan contro l'Udinese.
Come cambia il MilanIn difesa potrebbe giocare Tomori al posto dell'infortunato Gila. Se Pavlovic non dovesse farcela spazio al giovane Diawara, che ha fatto il suo esordio giovedì contro il Bournemouth. In mediana ci sarà spazio di nuovo per Musah accanto a Modric. Sulle fasce emergenza totale senza Moreira, con spazio a Hutchinson sulla destra e Bartesaghi sulla sinistra. In attacco ci dovrebbero essere Pulisic e Cisse a sostegno di Ramos.
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