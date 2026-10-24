Il Milan perde altri pezzi. Dopo i forfait di Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, ci sono altri due giocatori da valutare in vista del match contro l'Udinese, valido per l'ottava giornata di Serie A. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Strahinja Pavlovic non sarebbe in condizioni ottimali, ma dovrebbe stringere i denti ed essere disponibile per la gara del 'Bluenergy Stadium'. Vedremo se dal 1' minuto o a gara in corso. Situazione analoga per Ruben Loftus-Cheek, uscito all'intervallo del match di Europa League contro il Bournemouth per problemi fisici.

Milan, Pavlovic e Loftus-Cheek in dubbio: si allunga la lista degli infortunati

Infortunati

Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra

trauma alla spalla destra Mario Gila: infiammazione alla caviglia sinistra.

infiammazione alla caviglia sinistra. Adrien Rabiot: affaticamento al polpaccio destro.

affaticamento al polpaccio destro. Diego Moreira: affaticamento al flessore sinistro

affaticamento al flessore sinistro Samuel Chukwueze: problema all'anca

problema all'anca Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con un parziale interessamento tendineo

lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con un parziale interessamento tendineo Alexis Saelemaekers: operato alla caviglia

In dubbio

Strahinja Pavlovic

Ruben Loftus-Cheek

Pronto a rientrare

Gonçalo Ramos

Conto l'Udinese,, con due un po' acciaccate e una pronta a rientrare:

Dopo aver saltato la trasferta di Bournemouth per un sovraccarico al soleo del polpaccio, il centravanti portoghese sarà a piena disposizione di Amorim e guiderà l'attacco del Milan contro l'Udinese.

Come cambia il Milan

In difesa potrebbe giocareal posto dell'infortunato Gila. Senon dovesse farcela spazio al giovane, che ha fatto il suo esordio giovedì contro il Bournemouth. In mediana ci sarà spazio di nuovo peraccanto a. Sulle fasce emergenza totale senza Moreira, con spazio asulla destra esulla sinistra. In attacco ci dovrebbero esserea sostegno di