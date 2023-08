Milan, Pioli: “Sorteggi Champions? Si ottiene ciò per cui vuoi lottare”

Siamo alla vigilia della terza partita della Serie A 2023-24 . Il Milan affonterà nella serata di domani la Roma di José Mourinho . Una sfida importante per i rossoneri, che dopo lo sosta giocheranno contro l'Inter il 16 settembre. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato di molti temi in conferenza stampa ( QUI LE SUE PAROLE COMPLETE ). Ecco un estratto sui sorteggi odierni di Champions League .

"Saremo sull'aereo durante il sorteggio, speriamo che il comandante ci dia notizie. Lo scorso anno abbiamo fatto una grande Champions League, che è finita in semifinale. Saremo probabilmente in un girone complicato essendo in terza fascia. Non si ottiene sempre ciò che si desidera, ma ciò per cui vuoi lottare". LEGGI ANCHE: Capitolo Taremi. Si aspetta un ultimo tentativo del Milan