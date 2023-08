Conferenza Roma-Milan, le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Se si aspettava Reijnders e Loftus-Cheek così avanti subito: "Abbiamo lavorato per stare molto insieme ed essere pronti all'inizio. Ho insistito su un'idea di gioco e dare continuità. Per questo nel precampionato a me tante situazioni erano piaciute e per questo ero fiducioso fossero pronti. Sono giocatori con un bagaglio importante, non che butti lì e non sanno che fare. Sono intelligenti. Ci sono tante cose che possiamo migliorare".