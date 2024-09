Portogallo, Martinez rivela: “Ecco perché ho tolto Leao a fine primo tempo”

Sulla connessione debole tra Rafael Leão e Nuno Mendes sulla fascia sinistra: "Non sono d'accordo, è vero che quando Nuno e Rafael giocano insieme hanno bisogno di occupare spazi diversi, quindi quando gioca Rafael, per noi, è meglio che giochi sull'esterno e cerchiamo l'arrivo di Nuno e, come oggi, i cross, l'ultimo passaggio nell'ultimo terzo è più dentro. Nuno può giocare anche da esterno. Ha giocato esterno per tutta la carriera in Portogallo e ora al Psg può giocare anche in entrambi i ruoli. I collegamenti tra i giocatori sono diversi, ma penso che nel primo tempo avevamo bisogno che Rafael fosse più in alto e nel secondo tempo volevamo un esterno più in basso". LEGGI ANCHE: Milan dello scudetto smantellato: cancellato il lavoro di Maldini e Massara