Milan, Pioli: “Più facile imparare dalle sconfitte. Grande responsabilità”

Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna. Le sue parole sui momenti della stagione

Siamo alla vigilia della prima partita stagionale del Milan . I rossoneri giocheranno domani a Bologna , contro la squadra di Thiago Motta. Stefano Pioli , allenatore dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa di molti argomenti ( QUI LE PAROLE INTEGRALI ). Il tecnico del Diavolo ha detto la sua anche sulle possibili difficoltà. Ecco un estratto.

"Più facile imparare dalle sconfitte e i momenti negativi che dalle vittorie. La serenità non l'ho mai persa e non ho mai perso la fiducia nei miei giocatori. Ci ha aiutato a superare il momento difficile. Servito a tutti, non solo io, ma anche i marinai. Si sono stretti uno con l'altro buttando fuori l'acqua e la barca ha ripreso bene. Parte un nuovo campionato, abbiamo grande responsabilità. Abbiamo un popolo che ci segue e vogliamo essere felici insieme".