Milan, la probabile formazione per il Bologna: Pioli con l’undici titolare

Ecco, di seguito, la probabile formazione del Milan per il match contro il Bologna. Stefano Pioli dovrebbe schierare l'undici titolare

Nella giornata di lunedì 21 agosto, alle ore 21:00, il Milan farà il suo esordio allo stadio 'Renato Dall'Ara' contro il Bologna dopo un estate fatta di tanti acquisti. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Maignan in porta e una difesa a quattro composta da Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbero agire Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders, mentre in attacco spazio al tridente formato da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.