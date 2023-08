Calciomercato Milan – Lukaku ha aperto al Diavolo: pesa lo stipendio

Se c'è un reparto in cui il Milan avrebbe bisogno impellente di intervenire questo sarebbe l'attacco. È di oggi la notizia di un accordo con Sardar Azmoun , che però non è un centravanti puro, come invece potrebbero essere Hugo Ekitike e Armando Broja . E allora ecco che un nome caldo potrebbe tornare in voga.

Secondo quanto riportato da Alessandro Schiavone, giornalista del 'The Sun', Romelu Lukaku avrebbe aperto al passaggio al Milan, nonostante il suo passato all'Inter. Sull'eventuale trasferimento, però, peserebbe lo stipendio dell'attaccante belga, che dovrebbe ridursi l'ingaggio per passare in rossonero. LEGGI ANCHE: Krunic-Fenerbahçe, non è finita: in Turchia dicono che ... >>>