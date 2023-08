Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Krunic, il Fenerbahçe ci riprova”

Calciomercato Milan: Krunic vuole fortemente il Fenerbahçe?

Il contratto della vita, in pratica, per l'ex Empoli, che in rossonero ne percepisce quasi un terzo (circa 1,5 milioni di euro netti all'anno). Proprio per questo motivo, così pare, Krunic - incalzato anche dall'amico e connazionale Edin Džeko, appena approdato al Fenebahçe dopo il biennio all'Inter - avrebbe chiesto al Milan di essere ceduto.