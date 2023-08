Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Diavolo, accordo con Azmoun”

Secondo quanto riferito questa mattina dalla 'BILD', popolare quotidiano sportivo tedesco, il Milan, alla ricerca di un attaccante in questa sessione estiva di calciomercato, avrebbe già un accordo con Sardar Azmoun. Il giocatore iraniano, classe 1995, ha giocato in Russia con Rubin Kazan e Zenit ed ora è in forza al Bayer Leverkusen, in Germania.