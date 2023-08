Calciomercato Milan – Colombo, prima il rinnovo. Poi prestito al Monza

Lorenzo Colombo lascerà ancora il Milan in questo calciomercato estivo. Si sposterà, però, di pochi chilometri per giocare un po' di più

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha evidenziato come, da ieri pomeriggio, Lorenzo Colombo sia un po' più vicino al trasferimento al Monza . C'è stato, infatti, un incontro tra i suoi agenti - Giuseppe Riso e Marianna Mecacci , gli stessi di Sandro Tonali - e i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada : argomento, il futuro del centravanti classe 2002 .

Calciomercato Milan: Colombo verso una stagione in Brianza

Colombo, cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha varie opzioni sul piatto: Monza, come detto, ma anche Genoa e Cagliari. I brianzoli, secondo il quotidiano sportivo torinese, sono in pole position sulle due compagini rossoblu. Si discute, dunque, di un trasferimento di Colombo dal Milan al Monza in questa sessione di calciomercato con la formula del prestito. Prima di andare via a titolo temporaneo, però, il numero 29 rinnoverà il contratto con il Diavolo.