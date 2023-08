Calciomercato Milan – Attaccante: i nomi plausibili per i rossoneri

Rush finale di questo calciomercato estivo e il Milan assicura di volerne essere ancora protagonista, così com'è stato durante tutto il mese di luglio. Ben otto colpi messi a segno, finora, dai dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada e un nono, Marco Pellegrino, in arrivo alla corte di Stefano Pioli. I rossoneri prevedono, poi, di chiudere questa sessione di trattative con altri 2-3 acquisti. Tanto dipenderà anche dalle cessioni che il club riuscirà a definire in via ufficiale.