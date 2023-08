Bologna-Milan, la probabile formazione: Pulisic titolare | Serie A News

Lunedì 21 agosto , alle ore 20:45 , allo stadio 'Dall'Ara' si disputerà Bologna-Milan , posticipo della prima giornata della Serie A 2023-2024 e il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione dei rossoneri. Per il Diavolo di Stefano Pioli , tra l'altro, il 'Monday Night' è la prima, delicata tappa di un percorso ad ostacoli per cominciare la nuova stagione. Il Milan , infatti, avrà ben cinque scontri diretti nelle prime dieci giornate di campionato.

Bologna-Milan, la probabile formazione del Diavolo

Bisognerà subito correre forte. Il Milan, tra l'altro, è rivoluzionato per via degli otto acquisti estivi (Samuel Chukwueze, Noah Okafor, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Yunus Musah, Marco Sportiello e Luka Romero) e quindi avrà sicuramente bisogno di rodaggio. A Bologna, perciò, per iniziare Pioli schiererà l'undici titolare più utilizzato nelle amichevoli estive. Per giunta, che ha viaggiato a corrente alternata, visti i tanti gol incassati. Vediamo la probabile formazione rossonera per Bologna-Milan!